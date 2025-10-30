Calcio Serie A – Il Como batte 3-1 l’Hellas Verona

Como ( Como – Hellas Verona 3-1) – La 9a giornata della Serie A porta fortuna al Como, che trova una grandissima prestazione contro l’Hellas Verona. Anche se Nico Paz non brilla particolarmente, i lariani passano dopo nove minuti con Douvikas e sanno reagire al pari di Suat Serdar (25′), nato da un erroraccio di Butez. Ci pensano Posch (61′) e Vojvoda (92′) e chiudere i giochi sul 3-1 dopo altrettanti inserimenti in area, portando Fabregas a quota 16 punti. Il Como passa al 9′: nasce tutto dal cross di Valle che propizia il colpo di testa di Douvikas. Al 25’pareggia il Verona: Caqueret e Butez combinano la frittata in costruzione, Serdar ruba palla e insacca l’1-1.Nella ripresa latitano inizialmente le emozioni, col Como che spreca qualcosa e un Paz poco ispirato. Sono comunque i lariani a dare l’impressione di poterla sbloccare e, al 61′, ci riescono: cross di Caqueret e incornata di Posch, ecco il 2-1. Il Verona alza il pressing, ma Fabregas ricorre alla panchina e viene premiato, dopo aver rischiato qualcosa: Butez salva su Sarr e Bradaric. La rete che chiude i giochi arriva infatti al 92′ ed è costruita proprio dai cambi del Como: Jesus Rodriguez trova l’assist, Vojvoda la rete. Finisce dunque 3-1 per il Como, che sale a 16 punti e sogna l’Europa. Il Verona, invece, si ferma a cinque punti e manca ancora la vittoria.

Como – Hellas Verona

Gol: pt 9′ Douvikas, 25′ Serdar; st 16′ Posch, 47′ Vojvoda

Como (4-2-3-1): Butez; Posch (33′ st Vojvoda ), Jacobo Ramon , Diego Carlos , Alex Valle ; Caqueret (45′ st Smolcic ), Da Cunha ; Kühn (33′ st Kempf ), Nico Paz , Diao (9′ st Jesus Rodriguez ); Douvikas (45′ st Morata ). In panchina: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Alberto Moreno, Baturina, Perrone, Addai, Le Borgne, van der Brempt, Cerri. All. Fabregas.

Hellas Verona (3-5-2): Montipò ; Bella-Kotchap , Nelsson , Valentini (23′ st Bradaric ); Belghali , Suat Serdar (23′ st Niasse ), Gagliardini (30′ st Sarr ), Bernede , Frese ; Giovane, Orban . In panchina : Perilli, Toniolo, Yellu Santiago, Sarr, Slotsager, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Ajayi. All. Zanetti.

Arbitro: Mercenaro