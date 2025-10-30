Calcio Serie A – La Juventus si impone sull’Udinese per 3-1

Torino. ( Juventus – Udinese 3-1) – Dopo l’esonero di Igor Tudor, la Juve torna subito a vincere e in attesa dell’annuncio ufficiale di Luciano Spalletti interrompe un digiuno lungo un mese e mezzo. Nella nona giornata di Serie A la squadra guidata ad interim da Massimo Brambilla batte 3-1 l’Udinese e si porta a quota 15 punti al termine di una gara giocata a buon ritmo. All’Allianz Stadium nel primo tempo Vlahovic sblocca subito il risultato dal dischetto (5′) e Zaniolo (48′) approfitta di un’incertezza di Locatelli per rimettere tutto in equilibrio con un sinistro preciso nel recupero. Nella ripresa poi la Juve torna in vantaggio grazie a un’incornata di Gatti (67′) su assist di Cambiaso e nel finale Yildiz (96′) firma il tris che chiude la partita ancora su rigore.

Juventus – Udinese

Gol: pt 5′ Vlahovic, 45′ Zaniolo; st 67′ Gatti, 90′ Yildiz

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Kostic (43′ st Rugani); Yildiz; Openda (31′ st David), Vlahovic (43′ st Koopmeiners). In panchina .: Perin, Mangiapoco, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Miretti, Joao Mario, Pedro Felipe. All.: Brambilla

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (29′ st Zanoli), Piotrowski (13′ st Lovric), Karlstrom, Atta (29′ st Miller), Kamara; Zaniolo (13′ st Bayo), Davis (38′ Buksa). In panchina : Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Palma, Ekkelenkamp, Zemura, Modesto. All.: Runjaic

Arbitro: Di Bello