Calcio Serie A – Pari tra Bologna e Torino: finisce 0-0

Bologna ( Bologna – Torino 0-0) – Nel primo tempo la partita è molto tattica con il Torino ben coperto in difesa e il Bologna a tenere il possesso palla, ma nei primi 20 minuti nessuna delle due squadre si rende pericolosa. Finito il periodo di studio, la prima fiammata è dei granata, con Adams che al 24’ approfitta di uno svarione di Vitik in mezzo all’area di rigore rossoblù e si trova a tu per tu con Skorupski, ma non sfrutta la migliore occasione da gol di tutta la partita e il suo tiro a botta sicura finisce sulla traversa. Due minuti più tardi è il Bologna ad avere la possibilità di andare in vantaggio con un gran tiro da fuori di Lykogiannis che Paleari devia in calcio d’angolo con una grande parata. Terminano praticamente qui le emozioni del primo tempo. Decisamente più alto il ritmo all’inizio del secondo tempo, che si apre con l’ingresso di Castro al posto di un opaco Dallinga e una splendida giocata di Ngonge, che fa scomparire la palla con un gioco di prestigio e viene chiuso in corner da Vitik. Il Bologna risponde immediatamente con Bernardeschi, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.Nel finale il Bologna prova a segnare due volte in contropiede con Castro e Orsolini senza successo. Il Toro risponde ancora con Vlasic che non spaventa Skorupski. Alla fine lo 0-0 chiude una partita che permette alle due squadre di mantenere la striscia positiva. I granata sono a 4 risultati utili consecutivi e si sono dimostrati una squadra tosta e compatta, capace di fermare un Bologna che pareva lanciatissimo.

Bologna – Torino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Ferguson (st 22′ Freuler): Bernardeschi (st 22′ Orsolini), Odgaard (st 37′ Fabbian), Cambiaghi (st 22′ Dominguez); Dallinga (st 1′ Castro). In panchina Pessina, Ravaglia, Casale, De Silvestri, Heggem, Freuler, Miranda, Fabbian, Orsolini, Pobega, Sulemana, Castro, Dominguez, Rowe. All. Niccolini.

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze (st 12′ Ismajli), Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis (st 12′ Vlasic), Ilic (st 34′ Asllani), Casadei, Lazaro; Adams (st 12′ Simeone), Ngonge (st 41′ Zapata). In panchina: Popa, Siviero, Ismajli, Dembele, Masina, Biraghi, Vlasic, Asllani, Ilkhan, Anjorin, Simeone, Njie, Zapata. All. Baroni.

Arbitro: Ayroldi