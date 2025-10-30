Calcio Serie A – Vittoria rotonda per l’Inter, 3-0 alla Fiorentina

Milano ( Inter – Fiorentina 3-0) – L’Inter batte 3-0 la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A e ritrova immediatamente i tre punti dopo il pesante ko di Napoli, agganciando il Milan al terzo posto in classifica a quota 18. La squadra di Chivu domina la gara in lungo e in largo, sbatte per oltre un’ora contro il muro viola e contro un De Gea in stato di grazia, miracoloso in almeno tre occasioni, poi sblocca e porta a casa il match grazie ai gol dei suoi centrocampisti: il primo è un lampo da fuori area di Calhanoglu che si infila nell’angolino basso, il secondo un’invenzione di Sucic, che raccoglie un invito di Lautaro e batte il portiere viola dopo una magia. A una manciata di minuti dalla fine arriva la mazzata definitiva per i toscani: secondo giallo ed espulsione per Viti dopo un fallo in area su Bonny lanciato a rete, rigore trasformato dal solito Calhanoglu. La Fiorentina cade dopo aver opposto una discreta resistenza, ma fa troppo poco per poter pensare di uscire da San Siro con un risultato diverso dalla sconfitta. La squadra di Pioli resta inchiodata a quota 4, al penultimo posto in classifica e ancora senza vittorie dopo un quarto di torneo. Il progetto dell’ex tecnico del Milan continua a non decollare e ora per lui le cose si fanno complicatissime.

Inter – Fiorentina

Gol: st 66′ Calhanoglu, 71′ Sucic, 88′ Calhanoglu

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni ( 89′ Henrique); 2 Dumfries ( 77′ C.Augusto), 23 Barella ( 85′ Zielinski), 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 94 Esposito ( 78′ Bonny), 10 Martinez ( 90′ Frattesi). În panchina: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 17 Diouf, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli. All. Chivu

Fiorentina (3-5-2): 43 De Gea; 26 Viti, 18 Mari, 15 Comuzzo; 21 Gosens ( 79′ Fortini), 27 Ndour, 8 Mandragora (76′ Dzeko), 7 Sohm (64′ Fagioli), 2 Dodò; 20 Kean, 10 Gudmundsson ( 63′ Fazzini). In panchina: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 14 N.Caviglia, 24 Richardson, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli. All. Pioli

Arbitro: Sozza