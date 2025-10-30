Calcio Serie B – Pareggio per 1-1 tra Spezia e Padova

La Spezia ( Spezia – Padova 1-1) – Un tempo per ciascuno e al “Picco” finisce in parità, come spesso succede quando si affrontano due squadre che si rispettano. Tra Spezia e Padova termina 1-1, in una gara di intensità e geometrie, in cui nessuna delle due riesce a prendersi il tutto. L’equilibrio si spezza al 17′. Mancata intesa in mezzo tra Bortolussi e Fusi, Esposito sventaglia a memoria a destra per la sponda a destra di Vignali (poco vigilato da Barreca) per Di Serio, che svernicia Perrotta e mette un pallone dolce per Lapadula. L’ex 9 del Milan sovrasta Belli in area piccola e insacca alle spalle di Fortin sotto la Curva Ferrovia. Terza rete in campionato per l’attaccante italo-peruviano, Padova sotto all’improvviso. Il gol del pareggio al 21′ del secondo tempo: Sarr alleggerisce con troppa sufficienza il suo rilancio sbatte su Lasagna in pressione. Gollonzo di gialappiana memoria per il 15 di Andreoletti. Gli ultimi minuti sono sofferenza limitata nella tempesta di La Spezia. Wisnierski smarcato di testa non spaventa il sicuro Fortin, Sgarbi comanda la retroguardia, ben supportato da Faedo, entrato nel match con la tigna giusta. E al 95′ Di Maggio ha il pallone per la vittoria. Il giovane dell’Inter cicca la palla e alla fine il risultato resta di parità.

Spezia – Padova

Gol: pt 17′ Lapadula; st 21′ Lasagna

Spezia (3-5-2): Sarr .; Mateju , Wisnierski , F.Jack ; Vignali (dal 41′ s.t. Candela), Nagy (dal 35′ s.t. Cassata ), Esposito (dal 41′ s.t. Kouda ), Beruatto (dal 31′ s.t. Candelari ), Aurelio ; Di Serio (dal 35′ s.t. Soleri ), Lapadula . In panchina: Mascardi, Loria, Hristov, Lorenzelli, Vlahovic. All. D’Angelo

Padova (3-5-2): Fortin ; Belli (dal 30′ s.t. Faedo ), Sgarbi , Perrotta ; Favale (dal 10′ s.t. Capelli ), Fusi (dal 10′ s.t. Varas ), Crisetig (dal 23′ s.t. Harder ), Di Maggio , Barreca ; Lasagna , Bortolussi (dal 23′ s.t. Buonaiuto ). In panchina. Mouquet, Sorrentino, Seghetti, Ghiglione, Villa, Pastina, Faedo, Tumiatti. Allenatore. Andreoletti

Arbitro: Pezzuto di Lecce