Dibattito in consiglio comunale sul ripristino delle lapidi sulle foibe

Alessandria – Non passa in Consiglio Comunale la mozione, proposta da Fratelli d’Italia, sul ripristino delle due lapidi dedicate alle vittime delle foibe e agli esuli istriano – dalmati. Al momento del voto la maggioranza di centro-sinistra ha agito in ordine sparso: contrari Partito Democratico e M5s, gli esponenti della Lista Civica Abonante per Alessandria non hanno partecipato al voto, e il gruppo dei Moderati ha votato a favore della mozione, insieme alla minoranza. Botta e risposta tra i Capogruppi del Pd e di Fratelli ‘Italia: Locci è intervenuto a proposito della strumentalizzazione che la sinistra fa della storia mentre Rita Rossa sostiene che la mozione vada implementata e arricchita.