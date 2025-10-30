Lite tra automobilisti a Collegno: uomo ferito con un coltello, arrestato un 66 enne

Collegno (To) – Il fatto è avvenuto nei pressi del distributore di carburante Ip di corso Togliatti, a poca distanza dall’incrocio con corso Francia. Secondo una prima ricostruzione dei militari della compagnia di Rivoli, due automobilisti italiani ,un uomo di 66 anni e un 47enne, avrebbero iniziato a discutere animatamente per una manovra azzardata o una precedenza non rispettata. Dalle parole si è rapidamente passati ai fatti: il 66enne, accecato dalla rabbia, avrebbe estratto un coltello e colpito l’altro automobilista, ferendolo all’avambraccio sinistro. L’uomo ferito è stato soccorso dal personale del 118 dell’Azienda Zero e trasportato all’ospedale di Rivoli. I medici hanno medicato la ferita, giudicandola guaribile in dieci giorni. Nel frattempo, l’aggressore è stato bloccato dai carabinieri, che lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni aggravate e porto abusivo di arma bianca.Pochi istanti dopo l’aggressione, la tensione è ulteriormente salita. Il figlio della vittima, accorso sul posto, ha reagito con violenza contro l’auto del 66enne, colpendola con un bastone e mandando in frantumi il parabrezza. Anche per lui è scattata una denuncia per porto abusivo di armi e danneggiamento.