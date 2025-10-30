Una donna tenta il suicidio, salvata dai Carabinieri

Torino -E’ stata bloccata da due agenti della Radiomobile dei Carabinieri di Torino mentre si stava per lanciare dalla balconata del sottopasso che collega corso Mortara con Corso Potenza. Il fatto è accaduto questa mattina – Giovedì 30 Ottobre- verso le 11. Protagonista una giovane poco più che ventenne. Prima di cercare di lanciarsi sulla carreggiata sottostante, la ragazza aveva chiamato il 112, esplicitando la sua intenzione. Un’agente l’ha trattenuta al telefono qualche minuto per temporeggiare mentre veniva allertato il Nucleo Operativo più vicini al sottopasso. Due militari sono intervenuti sul posto cercando di calmare a parole la donna che, vedendoli, ha lanciato sulla strada sottostante il telefono. Fortunatamente gli agenti sono riusciti a bloccarla poco oltre la balconata. Sul posto anche diversi passanti che hanno assistito alla scena.