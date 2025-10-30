Violenta rissa a Sampierdarena: disposto divieto di dimora a 22 enne

Genova – E’ stato convalidato l’arresto del tunisino di 22 anni fermato dai Carabinieri dopo la violenta rissa avvenuta nella notte tra Venerdì e Sabato nei pressi del locale Vip, in via Degola a Sampierdarena. Il ragazzo è stato riconosciuto come partecipante ma non come colui che ha sferrato le coltellate alla vittima: anche per questo il gip non ha applicato la misura cautelare in carcere, ma ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Genova. L’episodio ha coinvolto almeno sette persone, tra cui due donne e si è concluso con un ferito grave, un giovane sudamericano operato d’urgenza all’Ospedale Scassi per un pneumotorace con ferita aperta: si trova ora ricoverato in rianimazione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, al momento dell’arrivo dei militari erano rimasti solo in tre: l’indagato tunisino, il ferito e il nipote di quest’ultimo. Gli altri partecipanti si sarebbero dileguati. Le telecamere di sorveglianza di via Degola avrebbero ripreso parte della scena. Sarà importante l’analisi delle immagini, anche perché le versioni raccolte finora risultano contrastanti, anche tra il nipote della vittima e il proprietario dell’auto sotto cui è stato ritrovato il coltello. Il gip ha invitato la procura ad approfondire le indagini, verificando i filmati e ascoltando nuovi testimoni oltre alla stessa vittima, quando le sue condizioni lo permetteranno.