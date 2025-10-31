Aggredisce una donna per rubarle il cellulare: ladro bloccato a Torino Porta Susa

Torino – Gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta hanno arrestato un giovane straniero di 23 anni, senza fissa dimora sul territorio nazionale, con accuse pesanti: furto con strappo continuato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, oltre a danneggiamento. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per i reati di ricettazione e imbrattamento. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, intorno alle 19:30, nel pieno centro di Torino. Una donna, che stava rincasando insieme al figlio, è stata improvvisamente aggredita e derubata del proprio telefono cellulare da un individuo che, dopo averlo strappato dalle sue mani, si è dato alla fuga tra la folla. Ancora sotto shock, la vittima si è immediatamente recata presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Susa, dove ha denunciato l’accaduto e fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’autore del furto. Grazie alla tempestività dell’intervento e alle indicazioni fornite, la pattuglia della Polfer è riuscita in breve tempo a individuare e bloccare il sospettato nelle vicinanze della stazione. Durante il controllo di polizia, il giovane ha tentato di divincolarsi con violenza, colpendo e scalciando gli operatori nel tentativo di fuggire nuovamente. Nonostante la resistenza, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo negli uffici per ulteriori accertamenti. Nel corso della perquisizione personale, all’interno del marsupio del 23enne, sono stati ritrovati quattro telefoni cellulari, una tessera sanitaria e un bancomat, intestati a due diverse persone. Gli oggetti sono stati sequestrati e verranno riconsegnati ai legittimi proprietari al termine delle verifiche in corso.