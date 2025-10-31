Continua ad ammassare rifiuti e usa un autocarro sequestrato: per l’uomo scatta una nuova denuncia

Balzola (Al) – I Carabinieri forestali di Casale Monferrato hanno segnalato all’autorità giudiziaria un 43 enne che, nonostante fosse già stato sorpreso a raccogliere rifiuti illegalmente, ha continuato la propria attività irregolare, finendo nuovamente nei guai. L’uomo, sottoposto alla messa alla prova per precedenti reati ambientali, ha aggravato la propria posizione usando un autocarro che gli era stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale. Su disposizione della magistratura è stato eseguito anche il sequestro preventivo del cortile in cui erano stoccati svariati metri cubi di rifiuti di diverso tipo. l 43enne dovrà ora affrontare un nuovo processo penale, aggravato dalla recidiva delle condotte, in un’inchiesta che conferma l’attenzione dei Carabinieri Forestali verso la tutela dell’ambiente e il contrasto alle attività illegali nel settore dei rifiuti.