Controlli dei Carabinieri: 12 persone denunciate e 14 soggetti segnalati

Tortona (Al) – Proseguono a Tortona i servizi straordinari di controllo da parte dei Carabinieri, nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Negli ultimi giorni sono state denunciate 12 persone: due per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, dieci per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e armi improprie. Segnalate anche undici persone per uso personale di droga, e. tre per permanenza irregolare sul territorio nazionale. I controlli si sono concentrati nel centro cittadino, nei locali pubblici e vicino alla stazione ferroviaria.