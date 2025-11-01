Calcio Serie C – Torna alla vittoria il Bra: 1-2 a Rimini

Rimini ( Rimini – Bra 1-2 ) – Una vittoria dal peso specifico enorme per il Bra, che espugna il “Romeo Neri” di Rimini con un successo per 2-1 e dà una svolta al proprio campionato. Dopo i segnali positivi delle ultime giornate, la squadra di Roberto Nisticò si rialza definitivamente e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa salvezza, al termine di una gara di carattere, organizzazione e concretezza. Dopo una prima mezz’ora di equilibrio, il Bra cambia marcia e passa in vantaggio al 37’ con Di Biase, subentrato da appena un minuto a Minaj: controllo e destro potente che non lascia scampo a Vitali per lo 0-1. Sei minuti più tardi, al 43’, arriva il raddoppio firmato Sinani, che trasforma in gol un preciso cross di Nesci. La panchina romagnola protesta per un presunto fallo nell’azione precedente, ma dopo il check del direttore di gara Migliorini di Verona, la rete viene convalidata. Si va così al riposo con i piemontesi avanti di due reti.Nel finale, però, l’orgoglio del Rimini riapre la partita: al 51’ del secondo tempo (nel recupero), dopo una mischia in area, Asmussen trova il tap-in vincente per il 1-2. I romagnoli spingono fino all’ultimo, ma il Bra resiste e porta a casa una vittoria pesantissima per morale e classifica.

Rimini – Bra

Gol: 37’pt Di Biase, 43′ Sinani; st Asmussen

Rimini : 1 Vitali, 2 Moray (1′ st 7 Capac), 4 Bellodi, 5 Fiorini, 8 Piccoli, 26 Bassoli (16′ st 21 Ferrarini), 28 Longobardi, 30 De Vitis (17′ st 41 Asmussen), 66 Boli (16′ st 10 D’Agostini), 80 Leoncini (35′ st 70 Rubino), 98 Lepri. In panchina.: 89 Gagliano, 20 Fabbri, 27 Contaldo, 37 Petta, 77 Madonna. All. D’Alesio.

Bra: 1 Franzini, 6 Sganzerla, 8 Tuzza, 10 Pautassi, 11 Sinani (23′ st 14 Lionetti), 17 Fiordaliso, 21 Minaj (35′ st 9 Di Biase), 29 Maressa, 31 De Santis, 55 Nesci (13′ st 72 Cucciniello), 77 Brambilla. In panchina .: 22 Renzetti, 3 Rottensteiner, 4 Cannistra, 20 Morleo, 25 Corsi, 27 Campedelli, 28 Dimatteo, 80 Chiabotto. All. Nistico.

Arbitro: Andrea Migliorini di Verona.