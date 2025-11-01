Calcio Serie A – Pareggio per 0-0 tra la capolista Napoli e il Como

Napoli – (Napoli – Como 0-0) – Si ferma il Napoli nella decima giornata di Serie A: al Maradona, il Como strappa lo 0-0 e ha la più grande occasione di tutta la partita. A metà primo tempo, infatti, Morata va via sul filo del fuorigioco e viene abbattuto da Milinkovic-Savic in area. Il duello si ripete dagli undici metri, ma l’ex Juve e Milan tira male e il serbo para l’ennesimo rigore in Italia, il secondo di fila dopo quello respinto a Camarda in Lecce-Napoli. Nella ripresa, vengono fuori i campani, ma il colpo di testa di McTominay e i tiri di Politano sbattono su un ottimo Butez. Con questo pareggio, il Napoli sale a 22 punti ed è momentaneamente primo, ma adesso deve sperare in un passo falso della Roma per non perdere la vetta. Il Como ferma un’altra big e si conferma ormai una certezza della Serie A.

Napoli – Como

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo , Rrahmani , Buongiorno , Spinazzola (1′ st Gutiérrez ); Anguissa , Gilmour (37′ Elmas ), McTominay ; Politano (42′ st Lobotka ), Hojlund (42′ st Lucca ), Neres (28′ st Lang ). In panchina: Contini, Ferrante, Gutiérrez, Juan Jesus, Olivera, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Vergara, Ambrosino. All. Conte.

Como (4-2-3-1): Butez , Smolcic (26′ st Posch ), Ramon , Kempf sv (8′ Diego Carlos ), Valle ; Caqueret (26′ st Da Cunha ), Perrone ; Addai (37′ st Rodriguez ), Nico Paz , Diao ; Morata (37′ st Douvikas ). In panchina .: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Van Der Brempt, Baturina, Vojvoda, Le Borgne, Rodriguez, Kühn, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Zufferli