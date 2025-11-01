Calcio serie A – Sconfitta di misura per l’Atalanta: finisce 1-0 per l’Udinese

Udine ( Udinese – Atalanta 1-0) – Il sabato della decima giornata di Serie A si apre con la vittoria al Bluenergy Stadium dell’Udinese, che batte 1-0 l’Atalanta. Il match si decide al 40′, quando Kamara mette dentro per Zaniolo, che non sbaglia e realizza il suo secondo gol di fila dopo quello alla Juventus nell’infrasettimanale. Inutile la staffetta in attacco per Juric, che resta a secco e viene superato proprio da Runjaic, a quota 15 punti e a +2 sulla Dea .L’Atalanta non sa più vincere e l’Udinese pone fine pure alla serie di pareggi, vincendo 1-0 contro la Dea che incassa così il suo primo ko in campionato. Al Bluenergy Stadium, i friulani partono meglio con l’asse Zanoli-Zaniolo, l’ex Roma chiama Carnesecchi alla prima parata. Poco dopo, Atta conclude ma a lato di pochissimo. Le occasioni latitano fino al minuto 40′, quando i Bianconeri passano: cross dalla sinistra di Kamara, palla a Zaniolo che tutto solo buca Carnesecchi firmando il suo secondo gol consecutivo dopo il momentaneo 1-1 alla Juventus. Così, dopo 10 giornate, l’Atalanta perde per la prima volta in campionato: la Serie A non ha più squadre imbattute. Sorride l’Udinese, che si riprende dopo il ko nel turno infrasettimanale e sorpassa l’Atalanta, salendo a 15 punti e avvicinandosi ulteriormente all’Europa.

Udinese – Atalanta

Gol: pt 40′ Zaniolo

Udinese (3-5-2): Okoye ; Bertola (30′ st Palma ), Kabasele , Solet ; Zanoli (30′ st Ehizibue ), Ekkenlenkamp (24′ st Piotrowski ), Karlström , Atta , Kamara ; Zaniolo (24′ st Bayo ), Buksa (41′ st Zarraga ).In panchina.: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Zemura, Modesto, Lovric, Miller, Gueye, Bravo. All.: Runjaic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kossounou (40′ st Brescianini ), Hien , Djimsiti ; Zappacosta , Ederson , Pasalic , Zalewski (32′ st Bellanova ); Samardzic (32′ st De Ketelaere ), Sulemana (14′ st Lookman ); Scamacca (14′ st Krstovic ). In panchina : Rossi, Sportiello, Obdric, Ahanor, Musah, Bernasconi. All.: Juric

Arbitro: Fabbri