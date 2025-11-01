Calcio Serie B – La Virtus Entella strappa tre punti con la vittoria sull’Empoli

Chiavari ( Virtus Entella – Empoli 1-0) – L’Entella strappa una vittoria importantissima per 1-0 ai danni di un Empoli perso, ancora lontano dalla sua migliore forma, rimasto immobile per quasi la totalità della gara. A decidere l’incontro è la 5 rete stagionale di Tiritiello, capocannoniere Biancoazzurro. Dopo una partita non troppo emozionante, l’Entella trova il gol della vittoria all’86: sugli sviluppi di un corner colpisce di testa Tritello con la difesa che rimane immobile. In precedenza ci avevano provato i padroni di casa ma avevano trovato un Fulignati in stato di grazie. L’Empoli non sembra mai essere pericoloso, merito della Virtus e di una difesa impenetrabile. Vittoria che da morale al gruppo che però deve ancora trovare continuità di risultati.

Virtus Entella – Empoli

Gol: st 86′ Tiritiello

Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Benali (63’ Karic); Bariti (83’ Nichetti), Dalla Vecchia, Franzoni, Di Mario; Russo (63’ Debenedetti), Fumagalli. In panchina : Del Frate, Siaulys; Palomba, Lipani, Matteazzi, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Portanova All. Chiappella

Empoli (3-5-1-1): Fulignati; Curto, Guarino; Moruzzi, Yepes (89’ Bianchi), Ghion (69’ Degli Innocenti), Belardinelli (69’ Ignacchiti), Carboni; Ilie (59’ Popov); Pellegri (59’ Shpendi). În panchina : Perisan, Gasparini; Indragoli, Tosto, Saporiti, Konate All. Dionisi

Arbitro : Maurizio Mariani di Aprilia