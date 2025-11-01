Calcio Serie C – Agguanta il pari al 90′ il Novara: finisce 2-2 a Crema

Crema ( Pergolettese – Novara 2-2 ) – Non riesce ancora a trovare il primo successo esterno in stagione il Novara. Finisce 2-2 a Crema con i padroni di casa che, dopo essere stati sotto per 0-1, hanno pareggiato e superato il Novara, a tempo scaduto il pari dei piemontesi. Il Novara passa al 23′: calcio d’angolo di Ranieri che trova perfettamente al centro dell’area l’accorrente Lorenzini che, di tuffo, manda alle spalle di Doldi. Al 77′ il pareggio della Pergolettese: Ferrandino si coordina dal limite dell’area e, con un destro al volo ad incrociare, trova il gol nell’angolino basso. A 4′ dal termine vantaggio padroni di casa: Ferrandino si lancia in velocità e, una volta al limite dell’area, pesca alla perfezione Parker che, in corse, stoppa al volo, dribbla il diretto avversario e scaraventa nel sette. In pieno recupero il Novara trova il pari: Dell’erba ancora sugli scudi pennella alla perfezione per l’accorrente Agyemang sul secondo palo: l’esterno manca clamorosamente il pallone, con questo che finisce sui piedi di Da Graca. Sinistro deciso nell’angolino e 2-2

Pergolettese – Novara

Gol: pt 23′ Lorenzini; st 77′ Ferrandino, 86′ Parker, 90′ Da Graca

Pergolettese (4-3-3): 22 Doldi; 72 Padalino, 14 Lambrughi, 26 Bane, 27 Aidoo; 21 Careccia, 32 Di Gesù (66′ Dore), 20 Tremolada (74′ Ferrandino); 77 Pessolani (74′ Tomaselli), 9 Parker (90′ Benvenuto), 11 Corti (66′ Sartori). In panchina: 1 Cordaro, 12 Finardi, 3 Antolini, 19 Pala, 30 Pepa, 76 Roversi. All. Curioni

Novara ( 4-3-2-1): 1 Boseggia; 72 Agyemang, 26 Lorenzini, 15 Khailoti, 71 D’Alessio; 17 Dell’Erba, 21 Ranieri (86′ Cortese), 9 Basso; 7 Lanini (70′ Ledonne), 10 Donadio; 9 Alberti (86′ Da Graca). In panchina. 16 Raffaelli, 32 Andreotti, 3 Lartey, 4 Malaspina, 6 Citi, 8 DI Cosmo, 27 Deseri, 31 Rabuffetti, 36 Arbiscello. All. Zanchetta

Arbitro: Cappai di Cagliari