Calcio Serie C – Vittoria per 2-4 dell’Atalanta U23 contro il Cerignola

Cerignola ( Audace Cerignola – Atalanta U23 2-4 ) – Altra vittoria per l’Atalanta U23 che batte in Puglia l’Audace Cerignola per 2-4. L’Atalanta continua il suo momento magico, inanellando il suo quarto successo di fila in campionato raggiungendo così quota 17 in classifica. Al 13′ vantaggio dei padroni di casa: traversone basso dalla sinistra di Paolucci che attraversa tutta l’area. Cuppone manca l’appuntamento con la sfera, ma sul palo opposto Gambale è puntuale e conclude a rete. Al 26′ il pareggio: traversone di Idele, palla che raggiunge il palo opposto, con la difesa del Cerignola che non riesce ad allontanare, Vavassori si fionda su un rimpallo favorevole ed esplode un destro potente. Al 51′ vantaggio ospite: girata di testa di Misitano che insacca sul traversone di Ghislandi. Al 62′ tris Atalanta: imbucata oltre le linee per Vavassori che scappa a Martinelli presentandosi a tu per tu con Vismara, tiro rasoterra di furbizia che finisce in rete. Al 70′ la rete della sicurezza: conclusione dal limite di Simonetto che schizza veloce vicino al palo. Al 73′ il Cerignola accorcia: Emmausso con un gran diagonale del numero 90, che esce dal cilindro il gol del 4-2.
Audace Cerignola – Atalanta U23
Gol: pt 13′ Gambale, 26′ Vavassori; st 51′ Misitano, 62′ Vavassori, 70′ Simonetto, 73′ Emmausso
Audace Cerignola (3-5-2): 31 Iliev; 2 Todisco, 23 Gasbarro (66′ Emmausso), 5 Martinelli; 33 D’Orazio (46’Spaltro), 4 Vitale (73′ Ruggiero), 10 Paolucci, 11 Bianchini (63′ Cretella), 3 Russo; 29 Cuppone, 9 Gambale (74′ Ntampizas). In panchina. 22 Fares, 32 Biffari, 17 Ballabile, 20 Sainz Maza, 45 Cocorocchio, 71 Lanzano, 99 Parlato. All. Maiuri
Atalanta U23 (3-4-2-1): 95 Vismara; 18 Guerini (59′ Berto), 37 Navarro, 6 Comi; 24 Ghislandi (81′ Plaia), 47 Levak, 21 Riccio (69′ Cortinovis), 61 Idele (45′ Simonetto); 7 Manzoni, 99 Vavassori; 9 Misitano (69′ Panada). In panchina. 17 Torriani, 22 Sassi, 8 Pounga, 14 Cisse, 23 Tornaghi, 40 Colombo, 68 Fiogbe, 74 Papadopoulos, 80 Mencaraglia, 82 Lonardo. All. Bocchetti
Arbitro: Maestro