Droga nell’auto che guidava senza patente, nei guai una donna

Cigliano (Vc) – Una donna residente in provincia di Vercelli, senza occupazione stabile e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata dai Carabinieri della Sezione di Cigliano nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio delle sostanze stupefacenti. Durante l’attività di controllo effettuata nel pomeriggio del 29 Ottobre, i militari hanno fermato e controllato l’autovettura della donna. All’interno dell’abitacolo, nascosto in un vaso portafiori, è stato rinvenuto un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare ulteriori 15 grammi della stessa sostanza unitamente ad una bilancia di precisione e a 250 euro in contanti, ritenuti, allo stato attuale, provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato unitamente al telefono cellulare. La donna è stata inoltre sanzionata per guida senza patente, poiché mai conseguita.