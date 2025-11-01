Fiamme nel rimorchio di un trattore carico di paglia. Al lavoro i Vigili del Fuoco

Fabbrica Curone (Al) – I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella zona di Fabbrica Curone per spegnere un incendio che ha interessato il rimorchio di un trattore carico di paglia. Le fiamme si sono sviluppate mentre il mezzo percorreva la strada tra le frazioni Brentassi e Lunassi. In base alle prime informazioni, il conducente è subito sceso dal mezzo e non dovrebbe aver riportato ferite. Sul posto, oltre ai Vigli del Fuoco, sono presenti anche i Carabinieri per regolare la viabilità lungo il tratto di strada durante le operazioni di spegnimento.