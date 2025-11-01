Ruba vestiti dal valore di mille euro e aggredisce una commessa: fermata e arrestata

Tortona (Al) – I Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno arrestato una donna che nel pomeriggio di ieri ha tentato una rapina in una boutique all’interno di un noto centro commerciale della città. La donna, dopo aver nascosto nella propria borsa capi d’abbigliamento ha cercato di oltrepassare le casse senza pagare. Scoperta da una commessa, la ladra ha reagito con violenza colpendo l’addetta del negozio per tentare la fuga. A fermarla è stato però un vigilante, intervenuto tempestivamente in aiuto. All’arrivo dei Carabinieri , la ladra è stata ammanettata e la refurtiva immediatamente recuperata e restituita al negozio.