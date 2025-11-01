Volley Serie B1 – Vittoria per 3-1 dell’ l’Alessandria Volley in Sardegna

Palau (Ss) (Capo D’Orso Palau – Alessandria Volley 1-3 ) – Quattro su quattro per l’Alessandria Volley che in Sardegna non manca l’appuntamento con la vittoria. Partita sofferta in cui le padrone di casa non hanno mai perso contatto con l’Alessandria e sono riuscite a vincere un set. La squadra di coach Napolitano continua il proprio percorso a vele spiegate e ora si trova in testa alla classifica. Primo quarto in cui l’Alessandria si è fatta valere soprattutto a muro con le ragazze che hanno chiuso sul 19-25. Le sarde non mollano e vincono il secondo set riaprendo di fatto la partita.Nel terzo e nel quarto si procede punto a punto fino allo stacco finale delle piemontesi che si aggiudicano i due set, entrambi per 21-25, e portano a casa la partita.

Capo D’Orso Palau – Alessandria Volley

Parziali: 19-25, 25-15, 21-25, 21-25

Capo D’Orso Palau: 7 Amatucci, 9 Michelini, 3 Felappi, 5 Casa, 10 Partenio, 17 Martinato, 28 Vitiello, 6 Amatori, 8 Chirico, 11 Negri, 13 Rossi, 12 Leone. Coach. Guidarini

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano.