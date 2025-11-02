Basket Serie A – Prosegue la marcia trionfale della Bertram: quattro vittorie su cinque gare

Tortona ( Bertram Tortona – Napoli Basket 87-76) – La Bertram Derthona Tortona festeggia nel migliore dei modi il proprio 70esimo compleanno, sconfiggendo Napoli Basketball 87-76 con cinque giocatori in doppia cifra e sugli scudi Dominik Olejniczak (18 punti e 7 rimbalzi) e Christian Vital (19 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). la Bertram viene trainata in partenza da Gorham (13 punti, 7 rimbalzi e 4 assist), che segna 7 dei primi 9 punti bianconeri. Alla fine di un primo quarto equilibrato, grazie anche ad un ottimo impatto sotto canestro di Olejniczak, il Derthona conduce 23-19. Nel secondo quarto il Derthona si porta sul massimo vantaggio (34-26) a cinque minuti dall’intervallo con una tripla di Chapman. Napoli reagisce con le fiammate di Rasir Bolton e si va negli spogliatoio sul 43-41 per i Leoni.Sostituito un ottimo Olejniczak, Biligha (8 punti e 4 rimbalzi) entra in campo con la faccia giusta servito dagli assist di Hubb, aumentando il divario sul +11 (60-49). Un triplo giro perfetto in lunetta di capitan Baldasso (10 punti e 6 assist) sigla il 65-55 a fine terzo quarto. La Bertram non rallenta nel quarto quarto, mantenendo gli 11 punti di vantaggio (76-65) dopo una schiacciata di Vital e una tripla di Baldasso dalla lunga distanza. Un altro tiro a segno dal perimetro di Vital e la bimane di Gorham firmano il +15 (82-67) sul finale dell’ultimo periodo; da lì in poi si tratta solo di congelare il risultato per la squadra di Mario Fioretti, che rimane imbattuta in casa. In attesa della sfida con Varese di domenica 9 novembre alle 18:00, si tratta della terza vittoria alla Nova Arena che vale il 4-1 in classifica per i bianconeri allenati da Mario Fioretti.

Betram Tortona – Napoli basket

Parziali: (23-19, 43-41, 65-55)

Bertram Tortona: Vital 19, Hubb 10, Gorham 13, Pecchia 4, Chapman 3, Di Meo N.E., Tandia N.E., Strautins N.E., Baldasso 10, Olejniczak 18, Biligha 8, Riismaa 2. All. Fioretti

Napoli basket: Flagg 11, Mitrou-Long 10, El-Amin 11, Croswell 13, Faggian 5, Saccoccia N.E., Gloria N.E., Treier 2, Gentile 2, Simms 10, Caruso, Bolton 12. All. Magro.

Arbitri: Sahin di Messina, Capotorto di Roma, Miniati di Firenze.