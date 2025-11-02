Basket Serie A2 -L’Urania Milano stende Verona vincendo per 79-73

Milano ( Urania Milano – Tezenis Verona 79-73) – Una brutta Tezenis regala il successo ad un’Urania Milano a mezzo servizio, priva di Amato infortunato, Gentile squalificato e Gamble fuori rosa, ma con una voglia matta di vincere. I padroni di casa mettono gli ospiti in difficoltà dalle prime battute concedendo solo 9 punti nel primo quarto frutto di un 1/11 da 3 e 2/6 dalla media. Come aveva fatto la Fortitudo Bologna anche l’Urania chiude l’area, lascia ai Gialloblù lo spazio per tiri aperti che vengono costantemente sputati dal ferro. Milano conduce con distacchi importanti, la Tezenis si aggrappa a McGee ma va al riposo 37-31 e ancora più pesante è il 10/36 al tiro. La morsa difensiva di Milano allarga il gap, 47-36, a Verona va tutto storto, -18 al 32’ (65-47). Qui inizia il recupero, spinge McGee (29 punti ma lascia il campo al 38’ per falli), di Baldi Rossi il -3 a -1’17”, l’Urania spara le sue ultime cartucce che vanno a segno e festeggia meritatamente: finisce 79-73.

Urania Milano – Tezenis Verona

Parziali: 14-9/23-22/23-16/19-26

Urania Milano: Kevion Taylor 25 (5/12, 4/5), Alessandro Morgillo 16 (5/7, 0/0), Matteo Cavallero 12 (1/4, 0/1), Gherardo Sabatini 12 (2/6, 2/4), Ion Lupusor 9 (1/2, 1/4), Ursulo D’almeida 4 (1/3, 0/0), Morgan Rashed 1 (0/0, 0/1), Lionel Abega 0 (0/0, 0/1), Giovanni Lo martire 0 (0/0, 0/0), Luca Rossi 0 (0/0, 0/0), Pietro Lasagni 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani

Tezenis Verona: Tyrus Mcgee 27 (2/6, 5/8), Lorenzo Ambrosin 10 (3/6, 1/8), Filippo Baldi rossi 8 (1/3, 2/6), Federico Zampini 7 (0/4, 1/4), Riccardo Bolpin 5 (1/2, 1/3), Federico Poser 5 (2/3, 0/0), Diego Monaldi 4 (2/3, 0/3), Michele Serpilli 3 (0/2, 1/4), Petar Kuzmanic 2 (1/1, 0/0), Marco Spanghero 2 (1/1, 0/2), Mattia Mecenero 0 (0/0, 0/0), Massimo Frosini 0 (0/0, 0/0). Coach Cavina