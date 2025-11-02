Basket Serie B Interregionale – Seconda vittoria consecutiva per il Derthona Lab: sconfitta Bergamo

Bergamo ( Unica Blu Orobica Bergamo – Gulliver Derthona 73-84) – Il Gulliver Derthona conquista la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta la Blu Orobica Bergamo con il punteggio di 73-84, nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale Conference Nord. Avvio di gara in salita per i Leoni, che faticano a contenere il ritmo dei padroni di casa. Nel finale di quarto, tre canestri consecutivi e una difesa più solida consentono ai Bianconeri di chiudere avanti di tre lunghezze. Nel secondo periodo il Derthona mantiene alta l’intensità, proseguendo l’importante parziale di 23-5 aperto fino a fine primo quarto portandosi sul più 13. La reazione di Bergamo dopo il time-out non basta per invertire l’inerzia: il Gulliver mantiene saldamente il controllo e va all’intervallo lungo sul 51-40. Al rientro in campo Tortona continua a dettare i tempi, toccando anche il massimo vantaggio di 20 punti grazie alla solidità offensiva e alla rapidità delle transizioni offensive trovando buoni tiri. I bergamaschi provano a rientrare, ma la squadra di coach Talpo chiude il terzo periodo avanti 55-74. Nell’ultimo quarto, un parziale di 11-3 firmato Blu Orobica riapre temporaneamente la gara, ma i Leoni restano concentrati e gestiscono con lucidità i possessi finali, assicurandosi così la vittoria e i due punti. Il Gulliver conquista così la sua terza vittoria stagionale, la prima in trasferta. Prestazione di rilievo per josovi, protagonista del match con una doppia doppia da 26 punti e 11 rimbalzi. Prossimo impegno per il Gulliver in programma Sabato 8 Novembre al Pala Campagna alle 20:30 contro Pizzghettone

Unica Blu Orobica Bergamo – Gulliver Derthona

Parziali: (23-26/40-51/55-74)

Bergamo: Odiphri 14, Polanco 18, Cefis, Leoni 14, Franco 11, Pagnocelli, Hrytsiuk, Zana 2, Sergio 8, Carparelli 6, Cattaneo, Mal. Coach Ciocca

Gulliver Derthona: Di Meo 6, Fogliato 7, Bottelli 14, Bresciani 5, Borsai, Obakhavbaye, Wilkinson 3, Bellinaso 9, Coulibaly 4, Bordoni, Josovic 26, Taverna 10- Coach Talpo