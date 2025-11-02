Calcio Eccellenza – i Grigi vincono 1-2 a Dronero e allungano sulla seconda

Dronero ( Pro Dronero – Alessandria 1-2) – Tre punti che valgono oro per i Grigi che vincono per 1-2 a Dronero e allungano sulle inseguitrici volando a più cinque sulla seconda. Decidono le reti di Pellegrini e Diop nel primo tempo. Al 24′ passano i Grigi: una punizione di Grandoni trova la deviazione aerea di Diop che porta in vantaggio i suoi. Al 37′ raddoppia l’Alessandria: azione personale di Pellegrini con conclusione vincente da dentro l’area. Nel secondo tempo la Pro Dronero rimane in 10, doppio giallo a Boniello ma al 13′ Caridi riceve palla al limite e batte Menino, riaprendo la contesa. La squadra di Merlo non si chiude e si rende ancora pericolosa, è il festival del gol mancato: Diop e Grandoni si avvicinano alla rete che avrebbe chiuso i conti. Prima vittoria a Dronero per mister Merlo.

Pro Dronero – Alessandria

Gol: pt 24′ Diop, 37′ Pellegrini; st 13′ Caridi

Pro Dronero: Gia. Piretro; Rivero, Maccario, Caridi, Serino, Tuninetti, P.Boniello, Isoardi, Crosetti, Dalmasso, Gio.Piretro. In panchina .: Cherif, Risso, Pittavino, Traourè, Rinaudo, D.Boniello, De Peralta, Naranjo, Boglione. All.: Caridi

Us Alessandria: Menino; Cociobanu, Tos, Cesaretti (43′ st T. Merlo), Nicco, Diop, Grandoni (45′ st Laureana), Piana (32′ st Cargiolli), Pellegrini, Boveri, Cirio. In panchina .: Colla, Picone, Straneo, Robbia, Costanzo, Bordini. All.: Alberto Merlo

Arbitro: Vicalvi di Frosinone