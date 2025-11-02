Calcio Eccellenza – Vittoria dell’Ovadese nel derby con l’ Acqui

Ovada ( Ovadese – Acqui 1-0) – Decide la partita una rete di Romei che regala tre punti fondamentali all’ Ovadese. Finisce 1-0 il derby con l’Acqui in cui la formazione termale ha denunciato tutti i limiti attuali. Merito dei padroni di casa aver portato a casa la gara giocando una prima mezz’ora più decisa. La formazione ospite non è riuscita a capitalizzare su un’intera ripresa giocata in superiorità numerica per l’espulsione di Casone. Al 10′ la retroguardia acquese libera una rimessa laterale lunga da destra. Sul limite irrompe Bonicco: il sinistro al volo termina alto di poco. Al 15′ il vantaggio Ovadese. Punizione da venti metri. Il destro di Romei è potente e fulmina Rosti sotto la traversa. Il centravanti ci riprova due minuti dopo dal centro sinistra. Questa volta Rosti si distende e respinge sulla linea. Al 26′ l’Ovadese fallisce l’occasione del raddoppio. Ferrari davanti alla porta non trova la deviazione giusta dopo un’azione sulla destra. Malvicino inserisce anche Cadario per Baldizzone. Carosio toglie Sciutto e inserisce Ottonelli. L’Acqui preme e crea una mischia furiosa davanti alla porta di Gaione. La difesa in palese affanno libera. La formazione ospite rimane in avanti, l’Ovadese si arrocca a protezione del vantaggio. Nel finale non accade nulla.

Ovadese – Acqui

Gol: pt 15′ Romei

Ovadese: Gaione, Visentin, Bonicco, Mendolia, Bianchi, Bosic, Sciutto, Campazzo, Romei, Giangrasso, Casone. All.: Carosio.

Acqui: Rosti, Badano, Ventre, Baretta, Verdese, Contraffatto, A. Biglia, Serhienko, Hysa, G. Biglia, Baldizzone. All.: Malvicino.

Arbitro: Carnemmola di Ragusa