Calcio Serie A – Pari per 2-2 tra Torino e Pisa

Torino (Torino – Pisa 2-2) – Il Torino e il Pisa si dividono la posta in palio con i gol realizzati nel primo tempo da Moreo, doppietta per lui, Simeone e Adams. Quarto pari consecutivi per i toscani, che possono recriminare per aver sciupato il doppio vantaggio. Qualche fischio per la squadra di Baroni. Vantaggio Pisa al 13′: sugli sviluppi di una azione, l’attaccante cerca la porta con un tiro molto potente che supera Paleari. Al 29′ rigore per il Pisa: Moreo spiazza Paleari e trova la sua personale doppietta. Al 42’accorcia il Torino: l’attaccante ex Napoli trova un gol di rara fattura tecnica, anticipando Canestrelli e togliendo le ragnatele dalla porta di Semper. Al 46′ il pari del Toro: cross di Lazaro, intervento non perfetto di Canestrelli, palla sui piedi di Adams che è lucido sotto porta e, dopo aver controllato, conclude di potenza. Nel secondo tempo succede poco o nulla con le formazioni che non si scoprono e si accontentano del pareggio.

Torino – Pisa

Gol: pt 13′ Moreo, 29′ Moreo; st 42′ Simeone, 45′ Adams

Torino (3-5-2): 1 Paleari; 44 Ismajli, 13 Maripan ( 66′ Tameze), 23 Coco; 16 Pedersen, 22 Casadei, 8 Ilic, 10 Vlasic ( 46′ Ngonge), 20 Lazaro (73′ Biraghi); 19 Adams ( 67′ Gineitis), 10 Simeone ( 78′ Zapata). In panchina: 71 Popa, 72 Siviero, 5 Masina, 6 Ilkhan, 14 Anjorin, 21 Dembelè, 21 Asllani, 92 Nije. All. Baroni

Pisa (3-4-1-2): 1 Semper; 33 Calabresi, 4 Caracciolo, 5 Canastrelli; 21 Vural (83′ Marin), 8 Hojholt ( 46′ Aebischer), 14 Akinsanmiro, 15′ Tourè (65′ Angori); 7 Leris (83′ Cuadrado); 32 Moreo (65′ Nzola), 9 Meister. In panchina: 12 Nicolas, 22 Scuffet, 10 Traponi, 16 Buffon, 36 Piccinini, 39 Albiol, 44 Denoon, 94 Bonfanti, 99 Lorran. All. Gilardino

Arbitro: Arena di Torre del Greco.