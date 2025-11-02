Calcio Serie A – Torna alla vittoria la Juve: 1-2 a Cremona

Cremona ( Cremonese – Juventus 1-2) –Comincia nel modo migliore l’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus: nell’anticipo della 10a giornata di Serie A, i bianconeri vincono 2-1 contro la Cremonese, infliggendo il primo ko casalingo ai grigiorossi. La gara si mette subito in discesa grazie a un gol di Kostic dopo appena 85 secondi: facile il tap in dell’esterno serbo su assist involontario di Vandeputte. I padroni di casa faticano a riorganizzarsi e la Juve non corre particolari pericoli. Al 68′ il raddoppio di Cambiaso, bravo con il sinistro a fulminare Audero. Nel finale Vardy accorcia le distanze, ma è troppo tardi. Il gol dopo appena 85 secondi dell’esterno serbo facilita il compito dei bianconeri, che sfiorano il raddoppio con Locatelli (deviazione di Audero sul palo al 26′) e nel primo tempo non corrono alcun rischio. Il gol di Cambiaso a metà ripresa sembra chiudere il match, ma Vardy lo riapre all’83’ vincendo il corpo a corpo con Gatti e fulminando Di Gregorio. La Cremonese, completamente votata all’attacco, mette alle corde la Juve, ma è troppo tardi. Spalletti parte con i tre punti, che era la cosa che più contava dopo appena un paio di giorni di lavoro. Per i Grigiorossi arriva la prima sconfitta allo Zini, che non macchia lo straordinario inizio di stagione.

Cremonese – Juventus

Gol: 2′ Kostic , 23′ st Cambiaso , 38′ st Vardy

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano (36′ st Johnsen), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo (17′ st Sarmiento), Vandeputte, Floriani Mussolini (26′ st Faye); Bonazzoli (26′ st Vazquez), Vardy. A disp.: Silvestri, Nava, Valoti, Ceccherini, Lordkipanidze, Folino. All.: Nicola

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, McKennie (40′ st Rugani), Locatelli, Thuram (34′ st Adzic), Kostic (34′ st Joao Mario); Openda (19′ st Conceicao), Vlahovic (40′ st David). A disp.: Perin, Scaglia, Zhegrova, Miretti, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti

Arbitro: Chiffi