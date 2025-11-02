Calcio Serie A – Vince al 94′ l’Inter grazie ad una autorete sul Verona

Verona ( Hellas Verona – Inter 1-2) – L’Inter batte 2-1 il Verona nel lunch match della decima giornata di Serie A e centra la sua seconda vittoria consecutiva in campionato tornando a -1 dal Napoli capolista, in attesa di Milan-Roma. I Nerazzurri la sbloccano dopo un quarto d’ora con un gioiello di Zielinski, che colpisce al volo dal limite dell’area sull’assist geniale di Calhanoglu da corner. La squadra però poi abbassa molto il ritmo, si mette in controllo del match senza spingere con la consueta intensità e al 40′ incassa il pari dell’Hellas, frutto di un gran destro di Giovane. Poco prima dell’intervallo Orban va anche a un passo dal clamoroso ribaltone colpendo il palo alla destra di Sommer. Nella ripresa Chivu ribalta la squadra con gli ingressi di Dumfries, Esposito, Barella e Dimarco, ma i ragazzi di Zanetti alzano il muro, rischiano poco nonostante la grande pressione Nerazzurra e non rinunciano mai a tentare di rendersi pericolosi in contropiede. Quando il risultato sembra ormai acquisito, per i padroni di casa arriva però la beffa: il cross di Barella in pieno recupero è deviato in maniera del tutto fortunosa da Frese verso la sua porta, Montipò è colto di sorpresa e non può nulla. L’Inter scampa così, con non poca fortuna, al primo pareggio stagionale, mentre il Verona resta inchiodato in zona retrocessione.



Hellas Verona – Inter

Gol: pt 16′ Zielinski, 40′ Giovane; st 90′ Frese Aut.

Hellas Verona (3-5-2): 1 Montipò; 15 Nelsson, 37 Bella – Kotchap, 3 Frese; 7 Belghali, 11 Akpa Akpro ( 88’Harroui), 63 Gagliardini, 24 Bernede ( 73′ Nasse), 12 Bradaric; 17 Giovane (79′ Sarr), 14 Orban (73′ Mosquera). In panchina: 34 Perilli, 94 Toniolo, 6 Valentini, 19 Slotsager, 23 Ebosse, 70 Cham, 72 Ajayi. All. Zanetti

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni, 31 Bisseck, 25 Akanji; 30 C.Augusto (65’Dimarco), 8 Sucic (88′ Frattesi), 30 Calhanoglu, 7 Zielinski (55′ Barella), 11 Henrique (55′ Dumfries); 10 Martinez, 14 Bonny ( 55′ Esposito). In panchina: 13 Martinez, 15 Acerbi, 6 De Vrij, 17 Diouf. All. Chivu

Arbitro: Doveri