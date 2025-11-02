Calcio Serie C – Niente da fare per la Pro Vercelli: sconfitta per 2-1 contro il Cittadella

Cittadella (Cittadella – Pro Vercelli 2-1) – Sconfitta per 2-1 per la Pro Vercelli contro il Cittadella. La squadra di Santoni passa in vantaggio al 12′ per poi essere recuperata a fine primo tempo. Appena iniziata la seconda frazione il Cittadella mette a segno il gol del definitivo vantaggio. Al 12′ passano gli ospiti: Burruano conclude dalla media distanza con la palla che si infila nell’angolino basso alla destra del portiere. A fine primo tempo il pareggio del Cittadella: sul tiro dalla distanza di Salvi la palla sbatte sul palo, il centravanti è il più lesto a battere in rete. Al 46′ il 2-1: colpo di testa vincente di Vita su un cross partito dalla trequarti sinistra di gioco. Nel finale girandola di cambi ma il punteggio non varia.
Cittadella – Pro Vercelli
Gol: pt 12′ Burruano, 45′ Castelli; st 46′ Vita
Cittadella (3-5-2): 45 Cardinali; 2 Salvi, 55 Redolfi, 25 Cecchetto (67′ Gatti); 30 De Zen (84′ D’Alessio), 8 Amatucci (83′ Pavan), 16 Vita, 5 Barberis ( 71′ Verna), 14 Crialese; 21 Rabbi, 99 Castelli ( 72′ Falcinelli). In panchina: 22 Scquizzato, 69 Zanellati, 11 Desogus, 17 Gaddini, 22 Egharevba, 28 Rizza, 77 Ihnatov, 90 Bunino. All. Iori
Pro Vercelli (4-3-3): 97 Livieri; 19 Furno (59′ Pino), 3 Coccolo ( 83′ Mallahi), 5 Marchetti, 18 Piran ( 59′ Clemente); 14 Iotti, 4 El Bouchataoui, 8 Burruano ( 69′ Rutigliano); 11 Sow, 9 Coppola, 92 Akpa Akpro. In panchina: 12 Lancelotti, 97 Livierim 16 Ronchi, 20 Tarantola, 31 Fofana, 32 Zacchera, 78 Anton. All. Santoni
Arbitro: Bianchi di Prato