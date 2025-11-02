Calcio Serie D – Al Coppi passa anche la Cairese: sconfitta per 1-2 del Derthona

Tortona ( Derthona – Cairese 1-2) – L’1-2 lascia i Leoni nel limbo di metà classifica, dopo il successo di Biella il Derthona era chiamato a dare continuità ai risultati, cosa non avvenuta contro la Cairese.Le speranze di raggiungere la prima vittoria tra le mura di casa, svaniscono ancora una volta contro una squadra ligure, un’avversaria che occupa la penultima posizione in classifica e che prima di oggi aveva vinto una sola volta in campionato. Derthona sorpreso al 3′ dalla rete di Gabriel Graziani, ma che ha il merito di reagire e conquistarsi il pari “di forza” al 27′ con la seconda rete (consecutiva) di Buongiorno. Nella ripresa, nonostante Buttu le provi tutte inserendo in avanti Taverna, Scalzi e La Cava, la squadra tortonese cala e subisce il gioco dei liguri che ci credono di più e trovano al 33′ st la rete del definitivo 1-2 con il colpo di testa del difensore Scarrone.

Derthona – Cairese

Gol: pt 3′ Graziani, 27′ Buongiorno; st 34′ Scarrone

Derthona (3-5-1-1): Cizza; Gilli, Arcidiacono (39′ st La Cava), Marcaletti (11′ st Scalzi); Nobile, Perez, Gerbino, Farrauto (11′ st Taverna), De Simone (2′ st Daffonchio); Robotti (15′ st Disegni); Buongiorno. In panchina. Mandrino, Turco, Tocila, Nani. All. Buttu.

Cairese (3-5-2): Ceppi; Colletto (13′ st Piacenza), Gargiulo, Scarrone, Boveri, Jebbar (21′ st Sava); Castiglia, G. Graziani (32′ st Turone), Federico; Giacchino (13′ st Anselmo), T. Graziani (40′ st L. Fernandez Cipolla). A disp. Gentile, F. Fernandez Cipolla, Sancinito, Vignaroli. All. Floris

Arbitro : Molinaro di Lamezia Terme