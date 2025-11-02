Calcio Serie D – Pareggio tra Sestri Levante e Valenzana: Doria salva Pellegrini nel finale

Sestri Levante ( Sestri Levante – Valenzana Mado 1-1) – Una disattenzione in difesa a inizio gara poteva costare carissima ai ragazzi di Pellegrini – ancora squalificato e sostituito in panchina da Borlini – sul campo del Sestri Levante: Ferretti porta in vantaggio i ‘Corsari’ e l’1-0 sembra poi reggere fino al fischio finale ma ci pensa Doria a due minuti dal 90′ a trovare il gol del pareggio per un punto che vale oro e che permette ai rossoblu di rimanere comunque nella metà sinistra della classifica con un buon vantaggio sulla zona playout e che domenica prossima ospiteranno il Vado al ‘Comunale’.

Sestri Levante – Valenzana Mado

Gol: pt 9′ Ferretti; st 43′ Doria

Seatri Levante: Tozaj; Anzalone, Mudadu, Pane, Giammarresi, Piazza, Lunghi, Pio Loco, Klimavicius, Salducco, Ferretti. A disp. Mazzadi, Mallamace, Garzia, Basso, Annaloro, Cominetti, Masini, Tozai, Rustichelli. All. Ruvo

Valenzana Mado : Canegallo, Ceccarini, Saidi, Dioh, Greco, Doria, Montini, Ciliberto, Venneri, Manasiev, West. A disp. Losa, Chelli, Maione, Torre, Ciletta, Massaro, Toniato, Gasti, Megna. All. Borlini

Arbitro: Zini di Udine