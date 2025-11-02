Consegna la droga sintetica in scooter: 19 enne arrestato

Milano – La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi volti al contrasto di spaccio di droga predisposti dalla Questura di Milano, ha arrestato un giovane italiano di 19 anni, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Il ragazzo è stato trovato in possesso di 490 euro e 5 involucri di MDPV dal teso totale di 5 grammi e, nella successiva perquisizione di un appartamento in San Donato Milanese, ritenuto verosimile luogo di detenzione della droga da smerciare, i poliziotti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato altri 120 euro e oltre 2 etti di MDPV, droga sintetica di tipo psicoattiva con proprietà stimolanti che agiscono come inibitori della ricaptazione di noradrenalina e dopamina.