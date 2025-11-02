È mancato Paolo Selmi noto pubblico amministratore novese

Novi Ligure (AL) – Novi è in lutto per il decesso all’età di 81 anni di Paolo Selmi, avvenuto l’altro ieri venerdì 31 ottobre. Già dirigente Ansaldo, divenne direttore di Econet e Gestione Ambiente, la partecipata Acos che si occupa della raccolta dei rifiuti. A suo tempo fu fra i sostenitori della raccolta differenziata e del Porta a porta. Selmi lascia la moglie Patrizia e la figlia Elena. Il Rosario si terrà stasera alle sette nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore. Il funerale domani alle 10:30.