Investimento sui binari: 25 enne trasportato con urgenza in Ospedale

Garbagnate Milanese ( Mi) – Un gravissimo incidente ferroviario è avvenuto nella mattinata di oggi, poco prima delle 6, all’altezza della stazione di Garbagnate Milanese dove un giovane di 25 anni, di origine straniera, è stato investito dal treno ed è stato trasportato con urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Dopo le prime medicazioni, il ragazzo è stato trasportato con urgenza alla volta del nosocomio meneghino. Subito sono partite le indagini per stabilire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Sembra che al momento della collisione con il convoglio il 25enne fosse in stato di alterazione alcolica. Soccorso anche il macchinista del treno perché sotto shock.