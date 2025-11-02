Tettoia in fiamme nella notte, paura nel torinese

Bricherasio (To) – L’allerta è partita ieri notte, Venerdì 31 Ottobre, verso le 22, per una tettoia in fiamme in via Comba a Bricherasio. Sul posto sono arrivate diverse squadre di Vigili del Fuoco con il supporto della centrale di Torino. Assieme a loro anche i Carabinieri e 118, ma fortunatamente non ci sono state persone da soccorrere. I pompieri sono infatti riusciti a contenere le fiamme ed evitare che l’incendio colpisse anche l’abitazione. A essere danneggiata è stata solo una piccola parte di tetto. Le operazioni si sono chiuse intorno alle 2:30 ed è ancora in fase di accertamento la causa del rogo.