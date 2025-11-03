Basket Serie A – l’Olimpia straccia Reggio Emilia: vittoria per 61-93

Reggio Emilia ( Unahotels Reggio Emilia – Olimpia Milano 61-93) – Successo di personalità, il quarto consecutivo in campionato, per l’Olimpia Milano che sbanca senza problemi il campo di Reggio Emilia con il punteggio di 61-93 ed è ora tra le quattro battistrada (con Brescia, Bologna e Derthona). La notizia più bella è il ritorno a disposizione di LeDay e Nebo con i due lunghi che non sono protagonisti, ma danno sostanza al reparto. Il pivot fa 10 punti in 18’, l’ala 2 in 14’. Leader offensivo ancora una volta Brooks che chiude con 20 punti e 9 rimbalzi, buone note da Mannion che si riscatta con 13 (4/4 dal campo). Sono i primi 20 minuti che fanno il vuoto per Milano con l’Armani che aggredisce subito il match con la giusta attenzione e vola via addirittura 25-53 all’intervallo. Nel secondo tempo il massimo vantaggio diventa il +34 del 57-91. Ottimo per coach Messina che ha potuto gestire i minutaggi (solo 7’, con 7 punti, per Shields) all’interno di un calendario infernale che dopo il “doppio turno“ di Eurolega, ora prevede anche l’infrasettimanale di campionato (mercoledì a Brescia).

Reggio Emilia – Olimpia Milano

Parziali: (16-27, 28-53, 50-69)

Reggio Emilia: Barford 4 (4a), Woldetensae 2, Mainini ne, Caupain 7 3a, Williams 10 6r, Smith 9, Uglietti 2, Severini 0, El Hadji 2, Echenique 14 3r, Vitali 11 4r, Abreu ne. Coach Priftis.

Olimpia Milano: Mannion 13 5pp, Ellis 7 5r 6a, Tonut 6 4r, Brooks 20 9r, Leday 2, Ricci 9 3r, Guduric 10, Diop 2, Shields 7, Nebo 10 6r, Totè 7, Dunston ne. Coach Messina.