Basket Serie A2 – Sconfitta sonora per il basket Torino contro Forlì

Torino ( Reale Mutua Torino – Unieuro Forlì 62-73) – Brutta sconfitta casalinga per la Reale Mutua Basket Torino che cede il passo alla Pallacanestro Forlì e si fa anche raggiungere in classifica a 8 punti. Cominciano male i gialloblu andando subito sotto e chiudendo metà gara con un passivo pesante di 15 punti a causa soprattutto di un secondo quarto davvero disastroso. Nella seconda metà gara Torino cerca di mettere le cose a posto e in un paio di occasioni riesce ad avicinarsi a Forlì, che però nei momenti decisivi riesce sempre a tenere la testa davanti fino al 62-73 finale che punisce i padroni di casa. Nella ripresa c’è la reazione Gialloblù: gli uomini di coach Moretti cambiano faccia, mostrandosi più intraprendenti e in fiducia per ricucire lo strappo e rientrare in partita. La Reale Mutua arriva fino al -5, ma subisce proprio nel momento dell’ultimo sforzo per portare tutto in equilibrio: Harper si accende e ricaccia i padroni di casa sotto di 13 punti all’ultima pausa: 43-56. La musica non cambia nell’ultimo quarto: Torino sempre in difficoltà nella metà campo offensiva, con i soli Allen e Massone a cercare di prendere iniziative personali, mentre Forlì è in pieno controllo del gioco e mette in cassaforte il risultato. Finisce 62-73.

Reale Mutua Torino – Unieuro Forlì

Parziali: (18-21; 11-23; 14-12; 19-17)

Reale Mutua Torino: Massone 15, Tague 6, Severini 2, Allen 20, Cusin 6, Schina 3, Stazzonelli 6, Tortù, Zucca n.e., Bruttini 4. All.: Paolo Moretti. Ass.: Bottiroli e Lazzari.

Unieuro Forlì: Tavernelli 2, Allen 8, Harper 16, Gaspardo 16, Del Chiaro 2, Pinza, Pepe 10, Ardori 12, Masciadri, Gazzotti 7. All.: Antimo Martino. Ass.: Andrea Fabrizi e Paolo Ruggeri.