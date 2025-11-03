Basket Serie B – Seconda vittoria stagionale per i Rossoblù: battuta Fidenza 87-67

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Foppiani Fulgor Fidenza 87-67) – Dopo la convincente vittoria esterna al “PalaFranzanti” nel turno infrasettimanale contro la Bakery Piacenza, la Novipiù torna al “PalaEnergica Paolo Ferraris” per affrontare la Foppiani Fidenza in un altro incontro cruciale per il prosieguo della stagione. La squadra di coach Stefano Bizzozi, a pari punti in classifica con i Rossoblù, si affida a un roster giovane ma tenace. Il match inizia a un buon ritmo, con Caglio e Marcucci subito protagonisti; Fidenza, con pazienza, rimane in scia. Anche il secondo quarto è caratterizzato da break e contro-break; nei minuti finali del primo tempo, l’esperienza difensiva di Zanzottera e Martinoni permette alla MB di chiudere in vantaggio 43-30. La Foppiani non si dà per vinta, ma Casale gioca con astuzia, come il gatto con il topo. Zangheri e Marcucci offrono la loro miglior prestazione stagionale, chiudendo definitivamente la partita. La MB festeggia così la seconda vittoria stagionale, consecutiva, la prima in casa. In soli tre giorni, la squadra passa da una posizione di classifica preoccupante a una decisamente più tranquilla avendo ora dietro tre squadre: Agrigento, Bakery Piacenza e la stessa Fidenza.

Monferrato Basket – Foppiani Fulgor Fidenza

Monferrato Basket .: Martinoni 17 (8/12, 0/3), Zangheri 17 (5/8 da tre), Rupil 12 (2/3, 2/4), Marcucci 10 (4/7, 0/7), Caglio 9 (3/3, 1/2), Zanzottera 9 (1/5, 1/2), Guerra 6 (2/4, 0/4), Basta 4 (1/2, 0/1), Osagie 3 (1/1 da tre), Dia (0/1) Iacorossi (0/1 da tre). Quaroni n.e. All. F. Corbani.

Fidenza: Mantynen 21 (4/12, 3/7), Placinschi 10 (5/11, 0/1), Caporaso 10 (3/5, 1/5), Ghidini 8 (2/4, 1/4), Mane 8 (3/5), Scattolin 4 (1/7, 0/3), Pezzani 4 (1/2), Martini 2 (1/3), Carnevale (0/2, 0/4), Stuerdo. Scardoni, Obase n.e. All. S. Bizzozi.