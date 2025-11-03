Calcio Serie A – Prima vittoria stagionale per il Genoa

Reggio Emilia ( Sassuolo- Genoa 1-2) – Il primo posticipo della 10ª giornata di Serie A regala il primo successo in questo campionato al Genoa. Il Grifone vince infatti 2-1 al Mapei Stadium, grazie alla decisiva rete messa a segno da Ostigard in pieno recupero. Il norvegese colpisce di testa al 93’, dopo che Berardi (47’) aveva risposto al vantaggio di Malinovskyi (18’). Buona la prima per la coppia Murgita-Criscito, chiamata ad interim sulla panchina ligure dopo l’addio di Vieira.A stappare l’incontro ci pensa allora Malinovskyi al 18’, con un poderoso mancino da fuori area: la specialità della casa per l’ucraino. Il Sassuolo prova quindi a rispondere con Pinamonti, ma il suo colpo di testa al 25’ è debole, mentre Vitinha scalda i guantoni di Muric pochi minuti più tardi. Leali stoppa invece il geniale (ma centrale) colpo di tacco di Pinamonti, prima del raddoppio divorato da Colombo al 39’. A pareggiare il match è allora Berardi in apertura di ripresa, sugli sviluppi di un corner: il capitano neroverde si apposta sul secondo palo e appoggia in rete l’1-1. Tutto sembra apparecchiato per il pareggio e, invece, il Genoa trova il colpo grosso al 93’: Martin dipinge un calcio di punizione per la testa di Ostigard e il norvegese regala il 2-1 finale ai liguri. Il Grifone trova così la prima vittoria in campionato e sale a 6 punti, lasciando l’ultimo posto della classifica: fanalino di coda è ora la Fiorentina. Beffa per il Sassuolo, che resta fermo a 13 punti.

Sassuolo – Genoa

Gol: 18’ Malinovskyi , 2’ st Berardi , 45’+3’ st Ostigard

Sassuolo (4-3-3): Muric 5,5; Walukiewicz 5,5, Idzes 5,5, Muharemovic 5,5, Doig 5,5 (33’ st Coulibaly sv); Thorstvedt 6, Matic 6,5, Kone 6 (19’ st Vranckx 5); Berardi 6,5 (33’ st Cheddira sv), Pinamonti 5,5 (41’ st Moro sv), Laurienté 6 (19’ st Fadera 6). In panchina .: Turati, Zacchi, Candé, Odenthal, Lipani, Iannoni, Pierini. All.: Grosso

Genoa (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 6 (23’ st Ellertsson 6), Ostigard 7, Vasquez 5,5; Martin 6,5, Frendrup 6, Thorsby 6 (40’ st Gronbaek sv), Malinovskyi 7 (14’ st Masini), Norton-Cuffy 6,5; Vitinha 6,5 (14’ st Messias 6), Colombo 5 (23’ st Ekuban 6). In panchina .: Carboni, Cornet, Cuenca, Ekhator, Fini, Onana, Sabelli, Siegrist, Stanciu, Venturino. All.: Murgita e Criscito

Arbitro: Feliciani