Calcio Serie B – La Sampdoria crolla in casa contro il Mantova

Genova ( Sampdoria – Mantova 0-1) – Ad inizio partita i Blucerchiati sono più pericolosi. Superato il 20’ Coda chiama al lavoro per due volte la difesa ospite, mentre sul fronte opposto la prima, vera conclusione del Mantova giunge al 28’, con Galuppini che non riesce però ad impensierire Ghidotti. Dopo lo spavento per un palo colpito al 31’ da Çuni, anche se subito dopo l’arbitro ferma tutto per fuorigioco, i virgiliani provano a farsi avanti, ma il tentativo di Bani si spegne sull’incolpevole Mancuso.La ripresa si apre nel segno dei Blucerchiati. Mensah guadagna un angolo al 27’ e al 32’ sigla un gol che viene annullato dall’arbitro per fuorigioco. È il preludio ad un finale tutto biancorosso. Corre il 41’ quando Ruocco si mette in proprio e scaglia la sfera dove Ghidotti non può arrivare. Il sospirato vantaggio tranquillizza i virgiliani che al 44’ si vedono assegnare e poi revocare un rigore, ma raccolgono le energie necessarie per condurre in porto una vittoria di capitale importanza, che può davvero sbloccare mentalmente la squadra di Possanzini, abbracciato dai giocatori a fine partita.

Sampdoria – Mantova

Gol: 87’ s.t. Ruocco

Sampdoria (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic (32’ s.t. Vulikic), Giordano; Cherubini, Henderson (8’ s.t. Benedetti), Ricci (32’ s.t. Bellemo), Barak, Ioannou (25’ s.t. Venuti); Cuni, Coda. All. Gregucci.

Mantova (4-3-3): Festa; Radaelli, Castellini, Cella, Bani (16’ s.t. Maggioni); Paoletti (33’ Falletti), Artioli (44′ s.t. Wieser), Trimboli; Galuppini (33’ s.t. Marras), Mancuso (16’ s.t. Mensah), Ruocco. All. Possanzini

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo