Calcio Serie B – Vince per 1-0 il Monza contro lo Spezia

Monza ( Monza – Spezia 1-0) – Il cuore dello Spezia vanificato da un orrore di Sarr. I bianchi escono sconfitti di misura dal Monza all’U-Power stadium. Finisce 1-0 per i brianzoli al termine di una partita decisa da una topica del portiere aquilotto. Lo Spezia fa la sua partita, consapevole della forza del Monza. Uomo su uomo, copertura degli spazi e qualche ripartenza. Tutto in linea. Quello che serve per fronteggiare una delle squadre più in forma del campionato in una situazione di totale emergenza, dati i numerosi infortuni. Eppure il cuore non basta per uscire indenni dall’U-Power, da cui arriva la sesta sconfitta stagionale.Finisce 1-0 per il Monza, che completa la sua settimana perfetta e fa pokerissimo di successi consecutivi. Lo Spezia resta in partita e dal 86’ gioca in superiorità numerica per il secondo giallo che La Penna sventola in faccia a Izzo tra le proteste del difensore. Bianco corre ai ripari e inserisce Delli Carri. I biancorossi non concedono nulla nei cinque minuti di recupero e al triplice fischio è festa grande all’U-Power Stadium.

Monza – Spezia

Gol: st 54′ Ravanelli

Monza (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria (75′ Galazzi, 88′ Delli Carri), Obiang, Pessina, Azzi; Colpani (75′ Birindelli), Keita Baldé (68′ Caprari), Dany Mota (68′ Maric). All. Bianco

Spezia (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju (84′ Hristov), Jack; Candela (77′ Kouda), Vignali (84′ Candelari), Nagy, Cassata (77′ Soleri), Aurelio; Vlahovic (57′ Di Serio), Lapadula.All. D’Angelo