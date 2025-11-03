Calcio Serie C – Vittoria importante per l’Inter U23 contro l’Albinoleffe

Zanica ( Albinoleffe – Inter U23 1-3) – Vittoria di carattere per l’Inter u23 a Zanica contro l’Albinoleffe. Decisivi i cambi di Vecchi che, con l’inserimento di Topalovic, ha dato una svolta al match. Alla prima vera occasione l’Inter passa: su cross di Cinquegrano, un contrasto in mezzo all’area regala la palla a Cocchi che si coordina alla perfezione e scaraventa un sinistro al volo perfetto nel sette. Nel secondo tempo, al 53′, l’Albinoleffe ristabilisce la parità: De Paoli su rigore . con una freddezza glaciale, si presenta sul dischetto e spiazza Melgrati. Nei 10′ finali entra in gioco Topalovic, inserto da Vecchi per provare a vincere la partita. Prima all’84’ e poi al 90′ regala il successo ai Nerazzurri: il primo gol deriva dalla coppia appena entrata, Agbonifo pennella dalla destra sulla testa di Topalovic che con un colpo di testa morbido fa 1-2. Il secondo gol, del 1-3, al 90′: Agbonifo scende sulla sinistra e mette in mezzo un pallone preciso per l’attaccante che prende la mira e spara nel sette. Finisce 1-3 a Zanica

Albinoleffe – Inter

Gol: pt 20′ Cocchi; st 53′ De Paoli, 84′ Topalovic, 90′ Topalovic

Albinoleffe (3-5-2): 22 Facchetti; 23 Sottini ( 87′ Giannini), 4 Potop ( 18′ Garattoni), 30 Baroni; 28 Gusu, 42 Lupetti ( 87′ Astrologo), 5 Mandelli, 18 Parlati, 20 Ambrosini ( 87′ Duranti); 11 Sali, 10 De Paoli ( 83′ Sarr). In panchina: 1 Di Chiara, 12 Baldi, 17 Paganessi, 19 Agostinelli, 45 Borghi, 79 Lekaj. All. Lopez

Inter U23 (3-5-2): 1 Melgrati; 5 Alexiou, 19 Prestia, 15 Stante; 3 Cocchi, 37 Kaczmanovic, 8 Fiordilino ( 83′ Topalovic), 10 Famate ( 88′ Avitabile), 46 Cinquegrano ( 74′ Brenbruch); 90 Lavelli ( 74′ Iddrissou), 20 La Gumina ( 83′ Agbonifo). In panchina: 12 Raimondi, 41 Galliera, 4 Zanchetta, 6 Maye, 7 Spinaccè 23 Zarate, 25 David, 30 Mosconi. All. Vecchi

Arbitro: Castellano di Nichelino