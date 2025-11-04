Incendio in un appartamento di San Salvario, perde la vita un 79 enne

Torino – Tragedia nella tarda mattinata di Domenica 2 Novembre, nel quartiere San Salvario a Torino. Un violento incendio è divampato all’interno di un appartamento del terzo piano di via Ormea 92, costando la vita ad Antonio Cavicchio, 79 anni, residente da tempo nello stabile e conosciuto come una persona riservata. A lanciare l’allarme i vicini di casa, dopo aver notato un intenso odore di fumo provenire dall’alloggio e le prime fiamme dalla finestra. Sul posto sono intervenute du squadre dei Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118 di Azienda Zero e Croce Verde. I pompieri, dopo aver sfondato la finestra per accedere all’appartamento, hanno trovato l’uomo privo di vita in cucina. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito da un pentolino lasciato acceso sul fuoco, ma non si esclude che il pensionato possa essere stato colto da un malore prima che il fuoco si prorogasse. Le indagini dei Pompieri e della Polizia Scientifica sono tutt’ora in corso per accertare le cause esatte del decesso. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. Al piano terra dello stabile si trovano una lavanderia e una copisteria, entrambe chiuse al momento dell’incendio.