Calcio Champions League – Pari per la Juve contro lo Sporting

Torino ( Juventus – Sporting Lisbona 1-1) – Appuntamento con la prima vittoria stagionale in Champions League nuovamente rinviato per la Juventus, che nella prima all’Allianz Stadium con Luciano Spalletti in panchina non va oltre l’1-1 con lo Sporting Lisbona. Succede tutto nella frazione d’apertura: alla rete di Arajuo replica Vlahovic, al terzo sigillo in questa edizione della massima competizione europea. Nonostante le occasioni collezionate, i Bianconeri non riescono a segnare il gol del sorpasso e così il bilancio dopo le prime quattro giornate è in rosso: solo tre punti conquistati e qualificazione ai playoff in bilico. Un solo punto che non muove la classifica dei bianconeri, che sono ancora a secco di vittorie nella competizione Europea. Al gol di Araujo e la traversa di Trincao, risponde il solito Vlahovic, in un ottimo momento di forma. Poi la Vecchia Signora prova ad alzare il pressing e a ribaltarla, ma trova di fronte un Silva miracoloso.

Juventus – Sporting Lisbona

Gol: pt 12′ Araujo, 34′ Vlahovic.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli (82′ Miretti), Thuram (71′ Kostic), McKennie; Conceicao (71′ Zhegrova), Yildiz (86′ David); Vlahovic (82′ Adzic). All. Spalletti. In panchina: Perin, Scaglia, Openda, Rugani, Joao Mario, Rouhi.

Sporting Lisbona (4-2-3-1):Rui Silva; Vagiannidis (66′ Catamo), Diomande, Inacio, Araujo; Simoes (81′ Morita), Hjulmand; Quenda (66′ Quaresma), Trincao, Goncalves (81′ Alisson Santos) ; Ioannidis (71′ Alisson) Suarez). All. Rui Borges. In panchina:. Virginia, Reis, Kochorashvili, Ribeiro, Bruno Ramos, Blopa, Mangas.

Arbitro: Siebert