Calcio Serie C – Caduta della Juventus U23 a Pesaro

Pesaro ( Vis Pesaro – Juventus U23 1-0) – La Vis Pesaro parte con il giusto atteggiamento e al 23’ del primo tempo trova il vantaggio con Alessandro Primasso, bravo a sfruttare un’azione ben costruita e a battere Mangiapoco con un colpo di testa preciso. La Juventus Next Gen prova a reagire, ma il primo tempo si chiude senza grandi occasioni da parte dei Bianconeri. Nella ripresa Brambilla cambia volto alla squadra con diversi innesti, tra cui Anghelè, Amaradio e Puczka, ma la manovra resta sterile. L’occasione più ghiotta arriva proprio con Amaradio, il cui tiro viene salvato sulla linea da Primasso, autentico protagonista del match. Nel finale, la tensione sale e al 45’+7 arriva l’espulsione di Puczka per proteste, che chiude definitivamente le speranze di rimonta juventine.

Vis Pesaro – Juventus U23

Gol: pt 23′ Primasso

Vis Pesaro: Pozzi A., Primasso A., Bove D. (dal 33′ st Beghetto A.), Ceccacci M., Zoia R., Berengo N., Di Paola M. (dal 27′ st Machin J.), Pucciarelli M., Vezzoni F., Giovannini R. (dal 41′ st Stabile D. P.), Jallow S.., In panchina : Beghetto, Bocs R., Forte M., Franchetti Rosada L., Fratti D., Guarnone A., Machin J., Mariani E., Nina C., Stabile D. P., Tonucci D., Ventre A. All. Stellone

Juventus U23: Mangiapoco S., Turicchia R. (dal 45′ st Crapisto F.), Pedro Felipe, Turco S., Brugarello M., Owusu A. (dal 29′ st Amaradio L.), Vacca A. (dal 20′ st Anghele L.), Faticanti G., Pagnucco F. (dal 20′ st Puczka D.), Deme S., Okoro A. (dal 30′ st Pugno D.). In panchina: Amaradio L., Anghele L., Bruno L., Crapisto F., Fuscaldo M., Gil J., Martinez B., Ngana V., Perotti C., Puczka D., Pugno D., Savio F., van Aarle S.All. Brambilla

Arbitro: Nigro di Prato