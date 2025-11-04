Calcio Serie C – Vittoria per 2-0 dell’Alcione Milano sulla Pro Patria

Milano ( Alcione Milano – Pro Patria 2-0) – Nel monday night post Halloween, la Pro Patria interrompe la mini serie di due risultati utili consecutivi, facendosi “inzuccare” al Breda di Sesto San Giovanni dagli orange del solido, pratico e cinico Alcione, in grado di sbrigare la pratica bustocca col minimo sforzo. Indirizzato al 25′ da un guizzo di quella vecchia volpe di Marconi e bissato al 70′ dall’imperioso stacco aereo di Bright, il severo 2-0 finale a favore dei milanesi degli ex Cusatis e Pitou basta e avanza per regolare i rimaneggiati tigrotti del sempre più traballante Leandro Greco. Gli arancioni però si sono dimostrati molto cinici e sono passati in vantaggio alla prima vera occasione, sfruttando al meglio un calcio di punizione ben calciato da Morselli, che ha messo il pallone sulla testa di Marconi, autore del gol. Nella ripresa, dopo alcune occasioni sprecate dai tigrotti con Udoh e Bagatti, gli arancioni hanno trovato il 2-0 grazie al gol di Bright sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il secondo gol della squadra di mister Cusatis ha spento di fatto le speranze di rimonta della Pro Patria, che da quel momento non è più riuscita a rendersi pericolosa. Questo risultato consente ai padroni di casa di mantenere il quinto posto, restando in scia delle grandi, tutte vincitrici in questo turno.

Alcione Milano – Pro Patria

Gol: pt 25′ Marconi; st 69′ Bright

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi, Scuderi; Bright (35′ st Lopes), Galli, Renault; Pitou; Morselli (39′ st Olivieri), Marconi. In panchina : Cecchini, Chierichetti, Muroni, Lanzi, Rebaudo, Lione, Samele, Giorgeschi, Gallazzi, Bertolotti. Allenatore: Cusatis.

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori, Motolese, Travaglini; Giudici (25′ st Ricordi), Bagatti (25′ st Schirò), Di Munno (8′ st Citterio), Ferri, Dimarco; Mastroianni, Renelus (8′ st Udoh). In panchina: Gnonto, Zamarian, Viti, Aliata, Auci, Galantucci, Marra, Ferrario, Ganz. Allenatore: Greco.

Arbitro: Alberto Poli della sezione di Verona