Frontale auto- scooter, grave un 50 enne

Genova – Un uomo di circa 50 anni che si trovava alla guida di uno scooter è stato ricoverato in gravi condizioni in seguito a uno scontro frontale con un’auto, avvenuto intorno alle 6.20 di martedì 4 novembre 2025 in corso Quadrio all’altezza dell’incrocio con via della Marina. Sul posto, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, sono intervenute auto medica Golf 1 e un’ambulanza della Nuova volontari San Fruttuoso, uscite in codice rosso. Una volta sul posto, il medico ha confermato la gravità del paziente, che è stato accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Indagini in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Forti ripercussioni sul traffico in entrambe le direzioni. La viabilità è tornata regolare solo intorno alle 9.