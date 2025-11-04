Giovane in manette per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza: poliziotto fratturato a una mano

Genova – Nel pomeriggio di lunedì 3 novembre 2025 gli agenti del commissariato Cornigliano, mentre transitavano in via Rossini a Rivarolo, hanno notato un giovane, che, alla vista della polizia, si è improvvisamente dato alla fuga, cercando di disfarsi di un pacchetto.Gli operatori hanno immediatamente recuperato quanto aveva appena tentato di nascondere e lo hanno fermato. Inizialmente il giovane ha opposto resistenza, spintonando e colpendo un agente al polso, causandogli una frattura alla mano sinistra. Nel pacchetto sono stati rivenuti 15 grammi di cannabis oltre a un coltello a serramanico, che il giovane nascondeva nei pantaloncini, e 550 euro in contanti. Estesa al domicilio, la perquisizione ha permesso di rinvenire un bilancino di precisione e un coltello da cucina, entrambi chiusi in un comodino munito di lucchetto con combinazione. Tutto il materiale è stato sequestrato e il 22enne di origini egiziane, con precedenti di polizia, arrestato per violenza, minaccia, resistenza a pubblico e lesioni personali aggravate in attesa di essere giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna. Il giovane è stato anche denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti o armi atti a offendere. L’agente ferito è stato visitato e dimesso con una prognosi di 30 giorni.